لافروف: منع الدول الغربية إنشاء المشاريع في سورية وروسيا تسييس صريح

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمنع الدول الغربية لأسباب سياسية إنشاء المشاريع في عدد من الدول من بينها سورية وروسيا مبيناً أن العديد من الدول بدأت تدرك الحاجة لإنشاء “شبكة أمان” لمواجهة سياسات الغرب.

وقال لافروف في كلمة له خلال منتدى دولي نظمه الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال اليوم في موسكو إن “المزيد من الدول بدأت تفهم الحاجة إلى إنشاء (شبكة أمان) كي لا تعتمد على أهواء ونزوات وعدم موثوقية وعدم القدرة على التفاوض لدى الغربيين” مشيراً إلى أن “الدول الغربية تمنع لأسباب سياسية كونها أكبر مساهم في البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى مشاريع ليس فقط في روسيا ولكن أيضاً في دول مثل سورية” واصفاً ذلك بأنه “تسييس صريح لا يصنع سمعة طيبة للغرب”.

وبين لافروف أن روسيا تعمل على بناء تعاون مع الأطراف ذوي التفكير المماثل لها موضحاً أنهم ليسوا قلة ومن بينهم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ودول البريكس.

ولفت لافروف أيضاً إلى تعزيز موسكو علاقاتها الثنائية مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية واتحاداتها الإقليمية والتي تظهر أيضاً اهتماماً بالشراكة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي