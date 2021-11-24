القوات العراقية تفكك شبكة خطيرة للتجسس وتحبط هجوم لداعش في صلاح الدين

أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم تفكيك أخطر شبكة للتجسس وقرصنة المعلومات واعتقال عناصرها.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية واع “بناء على المعلومات الاستخبارية الواردة بشأن وجود شبكة للتجسس وقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بتفعيل الجهد الاستخباري والميداني لمقاطعة المعلومات.. وبعد مراقبة دامت لأيام تمكنت من تفكيك شبكة مؤلفة من خمسة متهمين يعدون من أخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق”.

وأشار البيان إلى أنه جرى تدوين أقوال الموقوفين حيث اعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني بغرض بيعها مؤكداً إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم أن القوة الجوية التابعة للجيش العراقي دمرت مخبأ لإرهابيي “داعش” في منطقة طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكر بيان للخلية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية ثلاث ضربات في منطقة طوز خرماتو” موضحاً أن “العملية أسفرت عن تدمير كهف ونفق لعصابات “داعش” الإرهابية”.

كما ألقت القوات العراقية اليوم القبض على خمسة إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي غرب البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله “أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إحباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي وألقى القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظات الأنبار وبغداد وكركوك وعثر على مجموعة أسلحة”.

وأعلنت القوات العراقية أمس انطلاق المرحلة الأولى من عملية (برق السماء) لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق عدة.

في الوقت نفسه، تصدت قوات الحشد الشعبي لهجوم شنه تنظيم “داعش” استهدف ناحية المعتصم في محافظة صلاح الدين.

أيضاً، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، العثور على على كمية من مخلفات تنظيم داعش في سامراء.

وقالت الخلية في بيان إن “القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء شرعت بتفتيش المنطقة المحصورة بين منطقة تل الذهب ومنطقة السجلة”، مشيرةً إلى أنه “تم العثور على كدس من مخلفات داعش الارهابي”.

وأضافت أن “الكدس يحتوي على 4 قذائف مدفع 155 ملم و7 سبحة تفجير و50 صاعق تفجير و50 فیش دوائر كهربائية تدخل في صناعة العبوات و25 فيش خارجية حجم كبير عدد 25″، لافتة إلى أنه “تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً”.