بكين: على واشنطن الالتزام بمبدأ (صين واحدة)

أعلنت الصين اليوم أنها تعارض بشدة الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى تايوان من أجل المشاركة فيما تسمى “قمة الديمقراطية”.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله: “هناك صين واحدة فقط وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية”.

وطالب تشاو الولايات المتحدة بالالتزام بمبدأ “صين واحدة” والأحكام ذات الصلة في البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا والتوقف عن توفير أي منبر أو دعم لما تسمى “قوى استقلال تايوان”.

وأكد تشاو أن الولايات المتحدة تستخدم الديمقراطية كغطاء وأداة لتعزيز أهدافها الجيوستراتيجية ولقمع الدول الأخرى وتقسيم العالم وخدمة مصالحها الذاتية.