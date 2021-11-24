تجمع كاراتيه اللاذقية يتواصل بهدف التأهيل

اللاذقية – خالد جطل

بغية تأهيل اللاعبين فنياً وبدنياً، وبالتعاون مع لجنة المدربين العليا، يقيم اتحاد الكاراتيه معسكرات لمنتخباتنا الوطنية في المحافظات، والتي تأتي ضمن أجندة الاتحاد، وتطبيقاً لخطة تدريبية بإشراف لجنة المنتخبات، وقبل أيام بدأ في اللاذقية تجمع لمنتخبنا الوطني يضم 14 لاعباً بأوزان مفتوحة بإشراف البطل العالمي المدرب عصام قدسي الذي أكد لـ “البعث” أن المعسكر يهدف لرفع السوية الفنية والبدنية للاعبين من خلال برنامج تدريبي بمعدل 3 حصص تدريبية في الأسبوع، يتخللها يوم استشفاء للاعبين، وهناك برنامج تدريبي وزيادة للحمل التدريبي مع مرور الأيام لنصل إلى الحالة المثلى.

وأشار قدسي إلى وجود التزام متميز من اللاعبين وحرص للاستفادة من كل معلومة، وهذا يسهل عملي كمدرب لنصل معاً لحالة إيجابية تساهم برفع المستوى الفني للعبة، مبيّناً أن المعسكر سيستمر في اللاذقية لمدة تقارب شهراً ونصف الشهر، يعقبها إجراء اختبارات فنية وبدنية بإشراف الاتحاد، لتتم بعدها عملية انتقاء اللاعبين المتميزين من المحافظة لينضموا إلى المتميزين من تجمعات محافظتي السويداء وحمص، حيث سيمثّلون منتخبنا الوطني في الاستحقاقات القادمة.

وختم قدسي بأن تجمعات لاعبي المنتخب في المحافظة تساهم بشكل إيجابي لرفع السوية الفنية للاعبين قبل التجمع النهائي في دمشق، وهي خطة تحسب لاتحاد اللعبة الذي يحرص ويسعى مع أعضاء الاتحاد لتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدتها بالشكل الأمثل.