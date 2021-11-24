توقيف 23 مزارعا في حلب لعدم تسليم محاصيلهم

حلب – البعث

أوقفت قيادة شرطة محافظة حلب من خلال مديريات المناطق في الريف 23 مزارعاً لم يسلّموا انتاجهم من محصول القطن بشكل كامل أو بشكل جزئي للمؤسسة العامة للأقطان وأحالتهم إلى القضاء، منهم 16 مزارعاً في منطقة منبج و5 في منطقة السفيرة، ومزارع واحد في كل من منطقة الباب وآخر في منطقة سمعان، ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية .

وشدد محافظ حلب حسين دياب خلال اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية اليوم، بحضور مديري المناطق وعدد من الوحدات الزراعية، على استكمال العمل من أجل تسليم كامل المحصول الى مؤسسة الأقطان، والتعاون والتنسيق بين جميع المعنيين في مديرية الزراعة واللجان المكانية ومديري المناطق، لحثّ المزارعين على تسويق المحصول تحت طائلة المحاسبة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، مؤكداً أنه سيتم توقيف المتاجرين بالمحصول سواء من المزارعين أو التجار وإحالتهم الى القضاء المختص. وشدد المحافظ على أهمية هذا المحصول الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني خصوصاً في ظل الحصار المفروض على سورية.

مدير الزراعة، المهندس رضوان حرصوني، أوضح أنه تم تسويق 144 طنا من القطن حتى الآن من الإنتاج المتوقع والبالغ 1234 طنا من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 374 هكتارا.