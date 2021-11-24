حزب الله: تصنيف أستراليا للحزب (كمنظمة إرهابية) انصياع لأمريكا
أدان حزب الله بشدة قرار السلطات الأسترالية تصنيف الحزب بجناحيه السياسي والعسكري “كمنظمة إرهابية” معتبرا أن ذلك انصياع للإملاءات الأمريكية والصهيونية.
وجاء في بيان صادر عن الحزب اليوم وأوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “قرار السلطات الأسترالية انخراط أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على الإرهاب والقتل والمجازر”.
وأضاف البيان “هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب المنطقة وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا على معنويات الأحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني”.