حزب الله: تصنيف أستراليا للحزب (كمنظمة إرهابية) انصياع لأمريكا

أدان حزب الله بشدة قرار السلطات الأسترالية تصنيف الحزب بجناحيه السياسي والعسكري “كمنظمة إرهابية” معتبرا أن ذلك انصياع للإملاءات ‏الأمريكية والصهيونية.

وجاء في بيان صادر عن الحزب اليوم وأوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “قرار السلطات الأسترالية انخراط أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب والقتل والمجازر”.

وأضاف البيان “هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب المنطقة ‏وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا على‏ معنويات الأحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني”.