في منتخب الشباب.. اعتراف صريح بسوء الأداء قبل اللقاء الثاني

محمود جنيد

افتتح منتخبنا الوطني للشباب مشواره في بطولة غرب آسيا للشباب (المجموعة الثانية) المقامة في العراق بالخسارة أمام نظيره اللبناني بهدف دون مقابل، وذلك على أرضية ملعب فرانسوا الحريري، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط أداء باهت وغير منظّم لمنتخبنا، قبل أن يتمكن المنتخب اللبناني من هز شباكنا بهدف الفوز.

رئيس بعثة المنتخب رضوان الأبرش طالب اللاعبين بعد المباراة بنسيان النتيجة، وفتح صفحة جديدة للمباراة المقبلة، مؤكداً أن فرصة التأهل مازالت قائمة، لكن ذلك يحتاج لهمة عالية وتحمّل مسؤولية، وتعقيباً على نتيجة المباراة أكد المدرب أنس مخلوف أن منتخبنا لم يقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول، بينما حاول في الثاني استعادة التوازن ليستلم المبادرة قبل أن يتعرّض لهدف أنعش المنافس، وأربك حسابات المنتخب الذي لم يستفد من عديد الفرص غير المستثمرة كما يجب.

وأضاف مخلوف: صفحة المباراة اليوم بعد تفنيد الأخطاء لتلافيها، والتفكير سينصب على الإعداد للمباراة المقبلة، مع بقاء الفرصة متاحة للتعويض، وتحدث مخلوف للاعبين خلال التدريب الصباحي اليوم، واستمع لآرائهم حول أسباب الخسارة والأداء السيىء غير المفسر على الصعيد الفردي والجماعي، وطالبهم بنسيان الخسارة والتركيز على مواجهتنا المفصلية يوم غد مع الأردن لتغيير الصورة وتحقيق نتيجة إيجابية، فيما أعرب اللاعبون عن أسفهم لما حدث يوم أمس، وإصرارهم على تعديل الصورة الباهتة، وتحقيق نتيجة تبقي على آمال المنتخب بالتأهل للنهائي.