كمالوندي يصف المحادثات مع غروسي في طهران بـ”البنّاءة”

علّق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، على زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، وما نتج عنها، قائلاً إن “المباحثات مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران جرت في إطار أجواء بنّاءة، وقد توصل الطرفان إلى اتفاق حول كيفية متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف كمالوندي أن “غروسي في هذه الزيارة، إضافة إلى مقابلته لمعاون رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قابل أيضاً وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتبادلا الحديث”.

ولفت إلى أن الطرفين اتفقا على القضايا الرئيسية، وعلى مواصلة المشاورات والتعاون بين الطرفين.

بدوره، قال غروسي إن” المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين كانت بنّاءة وعملية وصحيحة، هذه نقطة، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد. يجب أن نتوصل إلى اتفاق، يجب أن نقوم بهذا العمل”.

وأضاف “يجب أن أعطي التقارير التي جمعتها عن وضعية إيران (إنتاج الطاقة النووية) إلى مجلس المحافظين في الوكالة، وفي الوقت ذاته أن أكمل المحادثات مع إيران، حتى نستطيع متابعة الموضوع إلى نهايته، ومن الضروري الوصول إلى حل لها في وقت سريع، وإجراء المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، على قدر ما يتطلبه الأمر”.

وأكد غروسي ضرورة مواصلة المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أنه لن يكف عن المحاولة في هذا المجال لأهمية الأمر، وفق تعبيره.

وتستمر جلسات مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة ثلاثة أيام، عبر البث الافتراضي.