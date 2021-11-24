ماركات تجارية غير معروفة تغزو صالات السورية للتجارة بطرطوس

طرطوس- محمد محمود

تدخل صالات السورية للتجارة في محافظة طرطوس، فتبتهج وتسر لذلك الكم الكبير من المواد التموينية المعروضة بأسعار تنخفض قليلا عن أسعار السوق، لكن للأسف معظم تلك المواد يقع ضمن تصنيف “أسماء تجارية وماركات غير معروفة”، إضافة لافتقار فروع وصالات المؤسسة لمواد رئيسية كالأجبان، والألبان، واللحوم، والبيض رغم ما يشاع عن توافرها كل فترة على وسائل الإعلام.

وبالنسبة للخضار والفواكه لا يختلف الأمر كثيرا، فالصالات المخصصة لبيع الخضار في المحافظة قليلة، وأسعارها لا تختلف إطلاقا عن أسعار سوق الخضار، أما المواد المدعومة والإيجابية، فهناك إشكاليات عدة يمكن رصدها عند متابعة واقع التوزيع، وإيصالها لمستحقيها، فما هو واقع العمل في صالات السورية للتجارة بمحافظة طرطوس، وكيف يتم توفير المواد إليها، وما هي استعدادات الفترة المقبلة وموسم الشتاء القادم؟!.

أين الدعم والتوطين ؟!

شكاوى كثيرة وصلت للبعث عن غياب بعض المواد المدعومة، والإيجابية في صالات السورية للتجارة، فالمياه المعدنية موجودة في عدة صالات لكنها تختفي بسرعة، ومثلها زيت التدخل الإيجابي.

أما الخبز المدعوم، والذي تم توطينه منذ عدة أشهر في المحافظة فقصة أخرى، ففي صالة مؤسسة الرمل الغربي يتحدث البعض عن سوء توزيع مادة الخبز، ورداءة نوعيته، رغم ما تم الحديث عنه مرارا من توطين للمادة وحصول كل فرد على مخصصاته، فمادة الخبز تأتي، ويتم تصريفها، دون أن يحصل كثير من السكان على مخصصاتهم، فما جدوى توطين المادة، وتسجيل كل صاحب بطاقة للصالة أو الموزع التي سيحصل منها على مخصصاته إن لم تكن متوفرة؟!

تقنين وكميات قليلة !!

ويبرر مدير فرع السورية للتجارة محمود صقر في حديثه للبعث عدم حصول بعض المواطنين على مادة الخبز من بعض منافذ وصالات السورية للتجارة في طرطوس بنقص توريدات المادة، فالكميات قليلة وتكون في بعض الأحيان أقل من عدد المسجلين في تلك الصالات، أما بالنسبة لمواد الدعم الأخرى فيقول صقر: إن هناك توريدات دائمة ومستمرة لكل منافذ البيع وصالات المؤسسة، وإن كان من نقص في صالة معينة، فيكون حالة مؤقتة يتم التعامل معها، وبالنسبة لمواد الأجبان والألبان واللحوم فالمؤسسة قامت عدة مرات بتأمين هذه المواد لكنها توقفت حاليا بسبب أوقات التقنين الطويلة حيث تتعرض للتلف بسرعة دون تبريد وبالتالي تعذر تأمينها.

تشكيلة واسعة

ويتحدث صقر عن تشكيلة سلعية واسعة تتوفر في صالات فروع السورية للتجارة البالغ عددها 128 منفذ وصالة بيع منتشرة في كافة أرجاء محافظة طرطوس، حيث يتواجد فيها تشكيلة سلعية جيدة مثل مادة السمنة، ومادة السكر الإيجابي، والشاي، ومادة الزيت التي تم طرحها مؤخرا في الصالات بأسعار جيدة. بالإضافة إلى مادة السكر والرز المقنن التي يتم استجرارها عبر البطاقة الالكترونية، مضيفا تسعى المؤسسة العامة حاليا لتأمين تشكيلة واسعة من المواد والماركات المعروفة، وتأمين المواد المدعومة باستمرار علما أنه يتواجد كميات كافية من هذه المواد في مستودعات المؤسسة بما فيها بعض المراكز التي يتواجد فيها الخضار والفواكه.

استعدادات شتوية

وبالنسبة للموسم الشتوي بين صقر أن هناك استعدادات عدة بدأت بها المؤسسة منذ مدة، حيث يتواجد لدينا كافة الأدوات الكهربائية الشتوية، وتم رفد الصالات بأنواع مختلفة من المدافئ والأدوات الكهربائية الخاصة بالمنازل وبأسعار تنخفض عن أسعار السوق، كما وصل المؤسسة كمية كافية من سجاد معكل السويداء وسيتم عرض الكمية بالصالات، وتم فتح باب القروض بالنسبة للموظفين في الدولة للحصول على هذه المواد بصورة ميسرة في الفترة المقبلة بمبالغ يصل سقفها ل ٥٠٠ ألف ليرة.

ختاما ينتظر الكثيرون ما وعد به وزير التجارة الداخلية عمرو السالم بإدخال أسماء وماركات معروفة وبأسعار مقبولة في صالات المؤسسة كما ينتظرون رفدها بمواد أخرى رئيسية غائبة، وتحسين توفر المواد المقننة والمدعومة وعدالة توزيعها.