واعدة الطاولة السورية هند ظاظا في معسكر استعدادي عالمي

لم تنقطع تحضيرات واستعدادات بطلتنا الواعدة بكرة الطاولة هند ظاظا أبداً، بل استمرت في التدريب منذ أن عادت من بطولة العرب التي أقيمت في الأردن قبل شهرين، وحالياً تستعد ظاظا للمشاركة في عدد من الاستحقاقات الخارجية، أولها المشاركة في معسكر “هوبس” العالمي الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان بالفترة ما بين 8-16 من الشهر المقبل، ويتضمن إقامة بطولة بين اللاعبين واللاعبات المشاركين فيه.

أمينة سر اتحاد كرة الطاولة سوسن مصطفى كشفت لـ”البعث” أن هند ستشارك في المعسكر بعدما تلقت من الاتحاد الدولي دعوة للمشاركة فيه، وهو يقام بالتعاون مع الاتحاد الأردني للعبة، ويشارك فيه 40 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وهو “الأسبوع العالمي التدريبي لكرة الطاولة القاري”، والمعسكر يشكل إضافة استثنائية لبطلتنا ظاظا وكرة الطاولة السورية على وجه العموم، ويحصل لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت مصطفى إلى أن الاتحاد الدولي يهدف من خلال هذا المعسكر إلى زيادة الاحتكاك بين اللاعبين، حيث يعقب معسكر “هوبس” معسكر يمتد لمدة أربعة أيام، الهدف منه تقييم نتائج البطولة والوقوف على الأخطاء التي ربما رافقت بطولة “هوبس” إن وجدت لتلافيها مستقبلاً.‏

الجدير بالذكر أن بطلتنا ظاظا سبق لها وأن شاركت في معسكر الأمل البراعم منذ عامين والذي أقيم في الأردن أيضاً، وحققت المركز الأول بعد فوزها على كافة المشاركات وبنتيجة واحدة (3-0) وكانت أصغر لاعبة مشاركة بالمعسكر.

عماد درويش