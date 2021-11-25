وزير الزراعة لفلاحي الحسكة: لا تزرعوا الأراضي ببذار مجهولة المصدر

الحسكة- إسماعيل مطر:

تركزت مطالب ومداخلات الفلاحين والمعنيين بالواقع الزراعي في محافظة الحسكة بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمحصولين الاستراتيجيين القمح والشعير لتطبيق الخطة الزراعية الفرعية.

وأكد المشاركون في اجتماع عقد في مبنى محافظة الحسكة بحضور وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ضرورة تمويل فلاحي المحافظة بالبذار المعقمة والمغربلة عن طريق فرع مؤسسة إكثار البذار بعد إلغاء شرط تقديم براءة الذمة تجاه المصارف الزراعية إضافة إلى توفير مادة السماد للأراضي الزراعية بعد انقطاع وصول المادة لسنوات.

ودعا الحضور إلى تأجيل دفع الأقساط المالية تجاه ديون المصارف الزراعية وتمويل الفلاحين بالقروض المالية الخاصة بالزراعة والتحول إلى الطاقة البديلة والعمل على توفير مواد المقنن العلفي الخاصة بمربي الثروة الحيوانية وزيادة الكميات المخصصة التي يتم توزيعها عبر الدورات العلفية التي يتم افتتاحها من قبل فرع مؤسسة الأعلاف إضافة إلى تأمين اللقاح البيطري الخاص بتحصين مختلف صنوف الثروة الحيوانية وإعفاء الفلاحين من إيجار أراضي أملاك الدولة والعمل على توزيعها على الفلاحين والمطالبة بإحداث صندوق لتعويض الأضرار الزراعية الناتجة عن الأعمال الإرهابية.

من جهته أشار وزير الزراعة إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات التي تأثرت نتيجة الحرب الإرهابية التي تشن على سورية ولا بد من التعاون والتكاتف لتأمين الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بالنهوض بالواقع الزراعي والحيواني لافتاً إلى أن اتخاذ الإجراءات والتخطيط لا يكفي ويجب أن يكون هناك حوار دائم مع الفلاح بشكل مباشر لتدارك أي مشكلة تعترضه ولا سيما ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوافر البذار والسماد والمحروقات.

وأكد وزير الزراعة ضرورة عدم زراعة الأراضي ببذار مجهولة المصدر تم إدخالها إلى محافظة الحسكة مؤخراً من إحدى دول الجوار لما لذلك من تهديد مباشر على الواقع الزراعي وإنتاجية الأراضي.

وبين محافظ الحسكة غسان خليل أنه تم عرض المشكلات والعقبات التي تعترض الواقع الزراعي والفلاحين مشيراً إلى أنه دخل إلى المحافظة 3000 طن من البذار السيئة والمصابة.

بدوره حذر رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح من البذار التي يقدمها المحتل الأمريكي للفلاحين في المحافظة معتبرها سماً قاتلاً للأراضي الزراعية.

حضر الاجتماع أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز وعدد من المديرين العامين.