الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى ريف الرقة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءاتها على القرى الآمنة المجاورة للمناطق التي يحتلونها في الشمال السوري حيث استهدفت فجر اليوم بالقذائف الصاروخية عدة قرى واقعة في محيط الاوتستراد الدولي “ام فور” وقرية هوشان بريف الرقة.

وذكرت مصادر محلية أن عدداً من القذائف الصاروخية أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين سقطت في محيط الاوتستراد الدولي “ام فور” وقرية هوشان التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما تسبب في وقوع أضرار بالمزروعات.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات التركية وقعت بالتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع الاحتلال في سماء بلدة عين عيسى المجاورة.

واستهدفت قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بأمرتها الاثنين الفائت بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة والطريق الدولي “ام فور” حلب-الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي الزراعية.