روسيا والصين والهند: ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سورية واحترام سيادتها

جددت روسيا والصين والهند اليوم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سورية واحترام سيادتها ودعم الحل السياسي للأزمة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمارها.

وأعرب وزراء خارجية البلدان الثلاثة في بيان مشترك عقب لقاء بينهم عبر الفيديو عن قناعتهم بعدم وجود حل عسكري للأزمة في سورية مؤكدين مواصلة دعمهم للعملية السياسية السلمية برعاية الأمم المتحدة.

وشدد البيان على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري دون عوائق والإسراع بتقدم المساهمات الفاعلة لعملية إعادة إعمار البلاد.