أديل تتصدر قوائم الأغاني في بريطانيا

شقّت نجمة الغناء البريطانية أديل سريعاً الطريق صوب قمة قوائم الأغنيات البريطانية بألبومها الجديد “30” محققة بذلك عودة ناجحة تحطم الأرقام القياسية.

وأصدرت الأسبوع الماضي النجمة الحاصلة على جائزة جرامي ألبوم “30”، وهو رابع ألبوم مسجل لأديل التي أصبحت واحدة من أنجح المغنيات وكاتبات الأغاني على الإطلاق، وأشاد نقاد ومعجبون بصدق أحاسيسها في أغنياته التي تتحدث فيها مع ابنها أنجلو (تسعة أعوام) لتشرح له ملابسات انفصالها.

وقالت شركة القوائم الرسمية، إن مبيعات أول أسبوع من الألبوم سجلت في الإجمال 261 ألفاً في أكبر أسبوع افتتاحي في العام حتى الآن، وهذا الرقم هو الأكبر منذ ألبوم (ديفايد) لأيد شيران في 2017 والأكبر لمغنية منفردة منذ ألبومها السابق “25” الذي أصدرته في 2015.

وأضافت الشركة في بيان “يصبح هذا الألبوم رابع ألبوم لأديل يتصدر القوائم البريطانية وبالتالي لقد وصلت للمركز الأول في القوائم الرسمية بكل ألبوماتها المصورة وهو إنجاز قياسي لمغنية منفردة”، وتابعت الشركة قائلة: “كل ألبومات أديل حاضرة أيضاً في قوائم هذا الأسبوع إذ إن ألبوم 25 في المركز 15 وألبوم 21 في المركز 18 وألبوم 19 في المركز 31”.

وأضافت الشركة أن الألبوم كان الأكثر تحميلاً على البث المباشر خلال الأسبوع المنصرم مسجلاً 55.7 مليون مرة تشغيل لأغانيه البالغ عددها 12، ومِثل ألبوماتها السابقة يحمل الألبوم رقماً يرمز إلى مرحلة عمرية مهمة في حياتها، وأعلنت أديل انفصالها عن زوجها سايمون كونيكي في 2019.