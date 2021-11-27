إيران تؤكد أهمية رفع العقوبات أحادية الجانب عن سورية

أعربت إيران عن أملها في أن تتخذ الجهود المشتركة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الخطوات اللازمة لرفع العقوبات أحادية الجانب عن سورية لتحسين الوضع الإنساني وعودة المهجرين.

وشدد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي خلال اتصال هاتفي اليوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون على ضرورة استمرار العملية السياسية السورية واستمرار المحادثات في إطار لجنة مناقشة الدستور.

من جانبه أكد بيدرسون على أهمية توسيع المساعدات الإنسانية كعنصر هام في حل الأزمة في سورية منوها في الوقت نفسه بجهود إيران في هذه العملية