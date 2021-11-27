انتخابات لملء مقعد شاغر من الدائرة الانتخابية لحمص بمجلس الشعب

بدأت في حمص اليوم انتخابات لملء المقعد الشاغر في مجلس الشعب عن القطاع “أ ” للدائرة الانتخابية في المحافظة والذي كانت تشغله الدكتورة فاديا ديب قبل صدور مرسوم بتعيينها معاونا لوزير التعليم العالي للشؤون العلمية والبحث العلمي.

وأشار رئيس اللجنة القضائية الفرعية بحمص القاضي علي سليمان في تصريح لمراسلة سانا أن عدد المرشحين لملء المقعد الشاغر في المحافظة بلغ 18 مرشحا موزعين على 139 مركزا انتخابيا في الريف والمدينة.

وبين القاضي أن العملية الانتخابية بدأت منذ السابعة صباحا وتنتهي عند السابعة مساء ما لم يتم تمديدها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات ولم يتم حتى الآن ورود أي مخالفة