حلب تكرم ألف أسرة شهيد…. دماء الشهداء مفتاح الحياة والنصر

حلب – معن الغادري

بحضور نائب وزير الدفاع العماد محمود عبدالوهاب شوا تم تكريم 1000 أسرة من ذوي الشهداء وذلك ضمن حفل كبير أقيم في صالة الأسد بحلب بالتعاون بين محافظة حلب ومديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين .

وأكد اللواء ” شوا ” في كلمة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أن الشهداء ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن عزة الوطن وكرامته ، والذود عن الأرض والعرض ضد المتآمرين وصون كرامة الوطن ، وتطهيره من رجس الإرهاب، لافتاً إلى التضحيات التي قدمها ذووا الشهداء وإيمانهم بالشهادة ، وتجسيد كل معاني الإخلاص والوفاء للوطن ، مبيناً أن حلب الشهباء، عانت من الحصار والإرهاب واستحق أبناءها وشهداءها التكريم ، و مبادلتهم الحب والوفاء والتقدير .

وأكد محافظ حلب راعي الاحتفال أن شهداء الوطن سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء، ورسموا بدمائهم الطاهرة، حاضر الوطن ومستقبله ، فكانت دماؤهم مفتاح النصر والحياة، وقدموا أغلى ما يملكون في ميادين الشرف والكرامة، وكانوا أمثولة العطاء والتضحية، في مجابهة اعتى أنواع العدوان والإرهاب، منوهاً بدور ذوي الشهداء الصابرين الصامدين المستعدين لبذل المزيد فداءً لتراب الوطن ، والاستمرار في تحقيق البطولات والانتصارات بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد الذي قال فيهم : ( وإذ ننحني إجلالاً .. أمام عظمة شهدائنا وجرحانا … فإنه من واجبنا أن نقف احتراماً .. أمام عظمة عائلاتهم الجبارة .. فتحية لهم على ماربوا.. وتحية لأبنائهم على ماقدموا ) .

وكانت زوجة الشهيد اللواء شرف “علي أتش أوغلي” السيدة “سحر اتش أوغلي” أشارت في كلمة ذوي الشهداء إلى أن شهداء الوطن منحوا الحياة والنصر بفضل تضحياتهم على امتداد ساحات الوطن الذي يرخص لأجله كل غالٍ ونفيس ، مشيرة إلى أن حلب الشهباء، كانت ومازالت رمزاً من رموز التضحية والصمود والثبات ، وبقيت عصية على الإرهاب، بفضل صمود أهلها، وبطولات الجيش العربي السوري الدرع الحصين والمنيع في كل لحظة وحين .

وتخلل الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الفنية، شارك فيها فرع اتحاد شبيبة الثورة/ رابطة عبد المنعم رياض/ والفرقة الشركسية، وفرقة الفلكلور الأرمني ، جسّدت البطولات التي سطرها الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن في مواجهة الإرهاب ، ونوهت بمكانة الشهداء وذويهم دفاعاً عن أرض الوطن ووحدة سورية واستقلالها .

حضر الاحتفال وشارك في التكريم رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء بركات علي بركات ومدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام كامل بري وأمينا فرعي الحزب بالمدينة أحمد منصور والجامعة الدكتور ابراهيم الحديد وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي .