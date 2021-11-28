الاحتلال الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قواعده غير الشرعية في الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجستية قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية بريف الحسكة.

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية أن “رتلا مؤلفاً من 100 ناقلة محملة بحاويات وشاحنات تبريد وصهاريج دخلت من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي على دفعتين الأولى 60 آلية وبعد ساعتين تبعها 40 آلية ترافقها مدرعات عسكرية وتوجهت من محطة السويدية إلى بلدة رميلان نحو 68 كيلومترا شرق مدينة القامشلي”.

وأدخلت قوات الاحتلال الخميس الفائت 48 شاحنة تبريد تحمل مواد لوجستية عبر المعبر ذاته لدعم قواعدها بريف الحسكة.

في الأثناء، قتل ما يسمى مسؤول الأمن العام التابع لميليشيا (قسد) المدعومة أمريكيا في بلدة الهول شرق الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن “مسلحاً من ميليشيا (قسد) يعمل بصفة مسؤول الأمن العام في بلدة الهول وجد مقتولاً في منزله ليلة أمس في ظروف غامضة ولم يصدر عن الميليشيا أي تفسير عن ظروف مقتله”.

وتتعرض دوريات ونقاط وحواجز ميليشيا (قسد) لهجمات مستمرة من قبل الفصائل الشعبية في الوقت الذي تزداد فيه مشاعر الرفض لدى الأهالي لوجود الميليشيا في مناطق الجزيرة السورية ولقوات الاحتلال الأمريكي التي تدعمها.

استشهاد امرأتين وطفلين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج

إلى ذلك، استشهدت امرأتان وطفلان وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة منبج (نحو 80 كم) شمال شرق حلب ما أدى إلى استشهاد امرأتين وطفلين وإصابة مدنيين اثنين بجروح.

وشهدت مدينة منبج التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” وكنتيجة للانفلات الأمني والممارسات القمعية لمسلحي الميليشيا عدة حوادث مشابهة خلال السنتين الماضيتين راح ضحيتها عدد من المدنيين بين شهيد وجريح وتضررت بعض الممتلكات العامة والخاصة.