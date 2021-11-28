الصحة: نتابع الوضع الوبائي لكورونا محلياً وعالمياً

شددت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد المكاني قدر الإمكان وتجنب الأماكن المزدحمة ولا سيما أن تحديد فعالية اللقاحات والعلاجات ضد المتحور الجديد المكتشف مؤخراً في جنوب إفريقيا يحتاج لعدة أسابيع حسب منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا محلياً وعالمياً ولا سيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن المتحور المكتشف في جنوب إفريقيا (أوميكرون) يحتوي على عدد كبير من الطفرات بعضها مثير للقلق مع أدلة أولية على زيادة خطر الإصابة مرة أخرى وتسجيل معدلات أسرع للعدوى.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع الأشخاص فوق سن الـ 18عاماً لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الفعال والآمن والمجاني ولا سيما مع توفره في 967 مركزاً ومشفى وعبر 200 فريق جوال في القرى والمناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية.

وأكدت الوزارة أن المبادرة لأخذ اللقاح مسؤولية فردية ومجتمعية يسهم فيها كل شخص بحماية نفسه وعائلته ومحيطه من الإصابة ومن المضاعفات الخطيرة التي تؤدي أحياناً للوفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أفادت قبل ظهور المتحور الجديد بأن المعلومات التي تتلقاها بشأن فعالية اللقاح ضد معظم التحورات مطمئنة وأنه يمكن القيام بثلاثة أمور لمواجهة التحورات وهي (إجراء المزيد من الدراسات لفهمها وإعطاء الناس مزيداً من جرعات اللقاح والعمل على تعديل بعض مستحضرات هذه اللقاحات كما يطبق بخصوص لقاح الإنفلونزا كل عام.

في الأثناء، أعلنت عدة دول في العالم عن تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” الذي رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “مثير للقلق”.

واكتشف علماء الخميس الماضي، المتحور في البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء، والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات، حيث تم تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور”أوميكرون”، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتلا ذلك رصد مثل هذه الإصابات في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ.

في غضون ذلك، أعلنت أستراليا اليوم الأحد عن تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد لمسافرين قادمين من جنوب إفريقيا.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا أن بعض الإصابات بكورونا التي اكتشفت بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا هي على الأرجح من سلالة “أوميكرون”.

كما أكدت السلطات الصحية الألمانية تسجيلها أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون” في ولاية بافاريا، كانت لدى شخصين قدما إلى ميونيخ من جمهورية جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر، أي قبل تعليق الطيران مع هذه الدولة الإفريقية، وهما يخضعان حاليا للحجر الصحي.

من جهته، أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، عن تسجيله أول إصابة بـ “أوميكرون”، حيث تم تحديد تسلسل الجينوم في مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري وعلم الفيروسات والتشخيص الحيوي الطارئ بمستشفى ساكو في ميلانو، من عينة إيجابية لمسافر قادم من موزمبيق.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في التشيك، إن السلطات تدرس حالة يشتبه في إصابتها بالمتحور “أوميكرون”، تم اكتشافها لدى شخص قضى بعض الوقت بناميبيا. كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة التشيكية، دانييل كيبل، إن سلالة “أوميكرون” على ما يبدو تم اكتشافها لدى امرأة عائدة من مصر.

كذلك، أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، عن تسجيل بلاده إصابتين بمتحور كورونا الجديد مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا، واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة “B.1.1.529″، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون”، في بوتسوانا يوم 11 تشرين الثاني لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات الحالية.