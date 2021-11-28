“ضاحية يوسف العظمة” في ريف دمشق تطمح لخدمات نموذجية

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

لا تألو بلدية ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق جهداً في تقديم أفضل الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، ولاسيما في ظل عدم توفر الإيرادات لتغطية كافة الاحتياجات.

رئيس البلدية الدكتور يعقوب عيسى أوضح أن البلدية استطاعت بالتعاون مع المجتمع المحلي وأعضاء المجلس أن تطوّر من الخدمات لتصبح الضاحية نموذجية، حيث تعمل على تأمين النظافة بالكامل عن طريق متعهد من القطاع الخاص بعقد قيمته 64 مليون ليرة، إضافة لتجديد حاويات القمامة عن طريق مديرية الخدمات الفنية وبدعم من المحافظ.

وأشار رئيس البلدية إلى توجيهات المحافظ برفع سوية الخدمات في الضاحية، من خلال العديد من المشروعات ودعمها بالكامل، وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين نظراً لعدم توفر الإيرادات، إذ سيتمّ تنفيذ مشروع الصرف الصحي الأسبوع القادم، إضافة إلى تصديق عقد لتعزيل الأقنية والريكارات والمصارف تبلغ قيمته 37 مليوناً.

وبيّن رئيس البلدية أن البلدية بصدد تنفيذ مشروع صيانة كامل لتبديل أجهزة الإنارة العاطلة بجديدة وإصلاح المتعطل فيها، علماً أنها قامت بمساعدة المجتمع المحلي بزراعة 800 شجرة سرو، كما نفذت مشروع لصيانة الطرقات وتزفيت جزء كبير منها، إضافة لتحسين مدخل الضاحية وإنشاء منصف تخديمي.

ولم يخفِ رئيس البلدية أن كافة الأعمال المنفذة يقوم بها أعضاء المجلس كمبادرة أهلية، كما أن هناك مشروعاً قيد الإنجاز وشارف على نهايته، حديقة نموذجية للتنزه، وهذه الحديقة أعطت جمالية كبيرة للضاحية، كما يوجد مشروع ملعب مصغر مبادرة من المجتمع المحلي يتمّ تجهيزه بمقاعد ومستلزمات ألعاب للأطفال.

ومع هذه الخدمات المقدمة والمشاريع المنفذة يبقى هناك متطلبات واحتياجات لتقديم الأفضل، ولاسيما موضوع الاستثمار الذي يحقّق عائدات للبلدية ما سيسهم في دعم المشاريع وزيادتها، وفق كلام رئيس البلدية، الذي شدّد على أهمية استثمار محلات تجارية ومرائب سيارات لتأمين دخل مادي للبلدية. وعن واقع المياه فإن الضاحية تزوّد بالمياه من خلال بئرين، وهذا لايلبي الحاجة الفعلية، حسب تأكيدات المواطنين.

“البعث” تواصلت مع مدير مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دمشق وريفها سامر الهاشمي الذي بيّن أن هناك مشروعاً لحفر ثلاث آبار مياه لتغذية الضاحية بمياه نظيفة للشرب، علماً أن المؤسّسة تبحث عن مصادر جديدة للمياه لتغطية كافة مناطق الضاحية وغيرها، مشيراً إلى أن وحدة المياه بالتعاون مع البلدية يقومان بتغذية المحاضر السكنية مرتين بالأسبوع ريثما يتمّ الانتهاء من تجهيز الآبار.

والجدير بالذكر أنه تمّ الإعلان عن المخطط التنظيمي للضاحية وتمّ لحظ مرافق جديدة مثل المحلات التجارية العائدة للبلدية، ولحظ مركز صحي وحديقة كبيرة للضاحية، وأيضاً مقر بناء جديد للبلدية لأن البناء الحالي مستأجر ولا يلبي الحاجة.

يُشار إلى أن ضاحية يوسف العظمة تقع على العقار 2422 معضمية الشام بمساحة تبلغ 25 هكتاراً، تتوزع فيها محاضر سكنية بنحو 65 محضراً سكنياً و1200 محضر قيد الإنشاء.