كرة الجيش تعود لدوري أبطال آسيا من جديد

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مشاركة فريق الجيش مباشرة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فشل أندية طاجيكستان ولبنان في الحصول على الرخصة الآسيوية.

مدير الكرة في نادي الجيش المقدم أيهم الباشا أكد لـ “البعث” أنه من المهم جداً عودة الأندية السورية للمشاركة بدوري أبطال آسيا من جديد بما يعطيه من سمعة طيبة واستفادة كبرى، إضافة إلى أن تواجد الفريق في البطولة القارية الأولى سيطور إمكانيات الفريق من خلال الاحتكاك مع أفضل الفرق الآسيوية المتطورة التي تضم لاعبين على مستوى عال.

وأضاف الباشا: نتمنى أن يكون المقعد لسورية بشكل كامل، ونحن بانتظار وصول كتاب رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، خاصة أن هناك أندية رفضت تراخيصها، وقد تستبعد من المشاركة، وسنكون البديل المباشر، ولن يحسم الأمر إلا يوم 15 من الشهر المقبل، وفي حال تمت الموافقة لنا سنلعب بدوري المجموعات دون أن نلعب مباريات الملحق.

وكشف الباشا أنه في حال شارك فريق الرجال بدوري أبطال آسيا فستكون هناك معايير جديدة للفريق من حيث الاستعداد، ونوعية اللاعبين، وسيتم العمل على دعم الفريق بعدد من اللاعبين السوريين المحترفين خارج حدود الوطن، إضافة لإقامة معسكرات مغلقة قبل المشاركة المرتقبة.

وحول كيفية الحصول على الموافقة أوضح الباشا أن العمل كان جباراً من كافة النواحي عند تقديم الملف الخاص للاتحاد الآسيوي، حيث كان هناك تعاون من اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مع إدارة نادي الجيش لإنجازه، آملاً أن تسير بقية الأندية على هذا المنوال، وأن تشارك في الأعوام المقبلة بدوري الأبطال كونه المكان الطبيعي للكرة السورية.

عماد درويش