محافظ الحسكة لـ جيلدر ونيلوند: ندعو الدول لاستعادة رعاياها المحتجزين داخل المخيمات

الحسكة- اسماعيل مطر:

دعا محافظ الحسكة غسان خليل خلال لقائه سفير جنوب إفريقيا في سورية باري فيليب جيلدر وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بوفيكتور نيلوند كل الدول لاستعادة رعاياها المحتجزين داخل المخيمات مبديا استعداد الحكومة السورية لتقديم كل ما يلزم لتنفيذ المهام الإنسانية بهذا الصدد.

وقال المحافظ خلال اللقاء: ندعو كل الدول لاستعادة رعاياها المحتجزين داخل المخيمات وإعادة توطينهم في بلدانهم ودمجهم مرة أخرى كونهم انغمسوا بشكل كبير في الإرهاب وهذا يشكل خطرا كبيرا في المستقبل على المنطقة ودولها.

بدوره قال سفير جنوب إفريقيا في تصريح لوسائل الإعلام إنهم هنا اليوم بهدف إطلاق سراح 16 امرأة وطفلا جنوب إفريقي محتجزين في مخيم ضمن مدينة المالكية بريف الحسكة وقد تلقينا مساعدات كبيرة من الحكومة السورية في مساعينا الإنسانية مبينا أهمية الإحاطة التي قدمها محافظ الحسكة عن واقع المنطقة.

وأكد السفير جيلدر سعي دولة جنوب إفريقيا واستمرارها بالعمل مع الحكومة السورية لتحديد مصير باقي رعاياها وقال “جنوب افريقيا أصرت على إعادة توطين رعاياها عن طريق الحكومة السورية ورفضت خلال المفاوضات إطلاق سراحهم عبر الحدود.. فالعلاقات التي تربط جنوب إفريقيا وسورية جيدة ومميزة وسيتم استلام الرعايا خلال الفترة القريبة القادمة”.

من جانبه أشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى دور المنظمة في حل القضايا الإنسانية والعمل على مساعدة جنوب إفريقيا في إعادة توطين مواطنيها المحتجزين في المخيمات