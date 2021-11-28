مخلوف يجول على المنطقة الصناعية والحرفية في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين:

اطّلع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال جولته على المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية في محافظة القنيطرة على واقع العمل في المنطقة الصناعية والحرفية بالحلس ؛ والمشروع التنموي الاستثماري والمنطقة الحرفية في خان ارنبة ؛ ونسب الإنجاز والتنفيذ بهما .

كما زار الوزير مشروع إعادة تأهيل مبنى المحافظة ؛ ومشروع منتزه الجولان السياحي الشعبي على سد المنطرة ؛ مؤكداً الاستمرار بدعم العمل في المدن والمناطق الصناعية ؛ وتشجيع الاستثمار فيها عبر تقديم التسهيلات الحكومية للصناعيين ؛ وتأهيل البنى التحتية وإصدار القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار ؛ وتمنح المزايا للمستثمرين ؛ مطالباً المعنيين بتطبيق القرار 66 لعام 2018 الناظم لعمل المدن والمناطق الصناعية .

وعلى هامش الجولة عقد الوزير اجتماعاً مع المعنيين بالمحافظة ضمّ رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي وأمين عام المحافظة ومديري الخدمات الفنية وإدارة النفايات الصلبة والبيئة حيث استعرض محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل الجهود المبذولة لجذب المستثمرين ؛ ومتابعة العمل بالمنطقتين الصناعية والحرفية بالمحافظة ؛ واستثمار جميع الإمكانات المتاحة لتقديم الخدمات للمواطنين ؛ وأشار مخلوف لدور المجالس المحلية في تقديم أفضل الخدمات بالتشاركية مع المجتمع المحلية ؛ ودورها في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق من خلال تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 م ؛ إضافة لوضع الخطط والبرامج المستقبلية قبل بداية العام ؛ مشيراً للسعي الحكومي في تثبيت أهالي المحافظة ؛ وتشجيع عودة أبناء المحافظة من المحافظات الأخرى من خلال تأمين السكن ؛ وفرص العمل المتمثلة في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية .

وأثنى مخلوف على الجهود المبذولة من قبل المحافظة في تنفيذ وتتبع المشاريع وتأمين جميع مستلزمات القطاع الزراعي من محروقات وبذار وأسمدة ؛ كما وافق الوزير على تزويد المحافظة بباصي نقل داخلي لحل مشكلة النقل .