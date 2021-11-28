منتخبنا الشاب يعود بفوز معنوي والمدرب راض!

محمود جنيد

عاد منتخبنا الوطني للشباب إلى الديار بثلاث نقاط ودّع بها بطولة غرب آسيا الثانية بكرة القدم المقامة في العراق/ أربيل من فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن مجموعته الثانية على نظيره المنتخب الإماراتي بهدف دون رد من نيران صديقة وجهها لاعبه نواف المازني إلى شباك مرماه بالخطأ الذي اشترك فيه الحارس موسى المنوشي، وتسلّم حارس منتخبنا محمد حسوني الذي مثّل إشراقة المنتخب بهذه البطولة جائزة أفضل لاعب بعد المباراة.

منتخبنا بهذا الفوز احتل المركز الثالث في مجموعته خلف المنتخب اللبناني الذي انتزع بطاقة التأهل عن المجموعة بفوزه الحاسم على منافسه الأردني أمس بهدف دون رد، رافعاً رصيده إلى سبع نقاط من فوزين، أحدهما على منتخبنا، وتعادل مع الإمارات الأخير بنقطة وحيدة، بينما تجمّد رصيد المنتخب الأردني عند ست نقاط من فوزين: على منتخبنا بهدفين نظيفين، وبالنتيجة نفسها على المنتخب الإماراتي.

مدرب منتخبنا أنس مخلوف أبدى لـ “البعث” رضاه عن أداء منتخبنا أمام الإمارات، واصفاً الفوز بالمعنوي والمهم لجهة تطييب خاطر الجمهور، مؤكداً أنه كان بالإمكان أفضل مما كان لو تجنّب منتخبنا عثرة الافتتاح مع المنتخب اللبناني وقدم الوجه الحقيقي لمستواه الذي يعكس تحضيراته خلال فترة ما قبل البطولة، متمنياً التوفيق للمنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

من جانبه نجم منتخبنا في البطولة الحارس محمد حسوني أعرب عن سعادته بخاتمة الفوز الذي أهداه للجمهور، وأكد على أن المنتخب خرج من الدور الأول لبطولة غرب آسيا وكان لديه أفضل بكثير مما قدم على مستوى الأداء والنتائج، لكنه بالمحصلة استفاد من دروس وتجربة البطولة، وهو ما سينعكس إيجابياً على مشواره في التصفيات الآسيوية.