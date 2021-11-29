قطع طرقات في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية

تجددت الاحتجاجات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية اليوم ولا سيما في بيروت وطرابلس وصيدا وذلك بسبب استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن محتجين قطعوا صباح اليوم بعض الطرقات في بيروت بمستوعبات النفايات والعوائق والحجارة كما قطع السير على أتوستراد الذوق باتجاه بيروت بينما قطع اوتوستراد المنية بالاتجاهين.

وألقى محتجون زيت السيارات على الأرض عند نقطة المدينة الرياضية سليم سلام لمنع السيارات من المرور في حال عمدت القوى الأمنية إلى فتح الطريق بينما قطعت الطريق في مناطق متفرقة وسط بيروت قرب جامع الأمين وعند العدلية وفي مناطق أخرى متفرقة.

وفي طرابلس قطع محتجون الطرق في بعض الشوارع الرئيسة والفرعية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة إضافة إلى ركن بعض السيارات والشاحنات وسط الطرق بالتزامن مع انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني كما قطع محتجون عددا من الطرقات في مدينة صيدا في الجنوب.

وكانت الاحتجاجات بدأت في لبنان في تشرين الأول عام 2019 وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار وللمطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.