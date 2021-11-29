استشهاد مواطن في اعتداءات وحشية للاحتلال التركي بريف الحسكة

استشهد مواطن جراء الاعتداء عليه بالضرب بشكل متعمد ووحشي من قبل جنود قوات الاحتلال التركي في محيط قرية العراضة بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن مواطناً استشهد جراء إقدام جنود من حرس الحدود التابع للنظام التركي على الاعتداء عليه بالضرب بوحشية وكسر رقبته في محيط قرية العراضة شمال ناحية أبو راسين بالقرب من الحدود التركية.

وبينت المصادر أن الجريمة الجديدة للنظام التركي تأتي في سياق ممارساته الإجرامية مع مرتزقته والرامية إلى التضييق على الأهالي وتهجيرهم من مناطقهم تمهيدا لجلب أسر الإرهابيين وإسكانهم في هذه المناطق بهدف فرض تغيير ديمغرافي يخدم أطماعه في المنطقة.

في الأثناء، استهدفت فصائل المقاومة الشعبية مقراً تابعاً لميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر من فصائل المقاومة الشعبية استهدفت بقذائف الـ (ار بي جي) والأسلحة الرشاشة مقراً لما يسمى (لواء البصيرة) التابع لميليشيا (قسد) في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف أدى إلى تدمير أجزاء من المقر ولم يتم التأكد من وقوع قتلى أو مصابين في صفوف الميليشيا جراء التشديدات التي فرضتها في محيط المكان المستهدف.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومقرات مسلحي ميليشيا (قسد) ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية وذلك رداً على الممارسات الإجرامية للميليشيا الرامية إلى التضيق على الأهالي ودفعهم للانضمام إليها أو تهجيرهم من منازلهم ومناطقهم.

العثور على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف حمص

إلى ذلك، عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة ضمن منزل عربي بريف حمص الشمالي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في حمص لمراسل سانا أن المضبوطات شملت قذائف “آر بي جي” وقنابل يدوية وبنادق آلية وقناصات وجعبا عسكرية وقاذف هاون عدد 2 إضافة إلى أجهزة اتصال ورشاشات متوسطة وذخائر متنوعة.

وعملت التنظيمات الإرهابية خلال فترة وجودها بمدينة حمص على تحويل عدد من المنازل والمدارس والمنشآت إلى مقرات ومستودعات للأسلحة والذخيرة في محاولة لإطالة أمد بقائها وسيطرتها.