اعتماد مشروع الزراعة الحافظة في منطقة الغاب

البعث – ميس بركات

تسعى الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لتطبيق تجربة جديدة في مجال الزراعة الحافظة في منطقة الغاب، حيث أكد أوفى وسوف “مدير الهيئة” في تصريح لـ “البعث” أن الهيئة بدأت بدورة لمدة 15 يوماً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي اب) بهدف تعريف الفلاحين والفنيين بالزراعة الحافظة، وكيفية تأقلم المزروعات مع الظروف المناخية الحالية، وانحباس الأمطار، وقلة الموارد المائية، مع الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه، وتخفيض التكاليف، ولفت وسوف إلى أن الهيئة قامت بتطبيق تجربة عملية على حقل واحد في المنطقة الأسبوع الماضي، ويتم حالياً تصنيع بذار آلية لصالح هيئة تطوير الغاب، وستكون جاهزة خلال أسبوع لتكون نواة وبداية للمشروع باستخدام البذارات الآلية.

وأشار مدير الهيئة إلى أن مركز البحوث في الغاب قام بتجربة الزراعة الحافظة في حقل تجريبي العام الماضي بالتعاون مع “أكساد”، وكانت النتائج مبشرة وجيدة، لذا تم توسيع التجربة هذا العام من خلال توزيع بذار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على 40 مستفيداً موزعين في مناطق: السقيلبية وسلحب وعين الكروم، لتشمل المساحة المستهدفة 400 دونم، منوّهاً إلى أنه في حال طُبقّت هذه الزراعة بشكل جيد ستعمل على توفير الجهد والمال على الفلاحين على مدى السنين، وستؤدي إلى تحسين الإنتاجية في جميع الأنواع المزروعة، إضافة إلى زيادة كفاءة استعمال مياه الأمطار، وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي بالمقارنة مع الزراعة التقليدية.