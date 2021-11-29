لوكاشينكو  جاهزون للرد على اعتداء وتهديد

جدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم تأكيده على جاهزية بلاده واستعدادها التام للرد على أي اعتداء عسكري أو تهديد يطالها عبر الحدود.

ونقلت وكالة بيتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله خلال اجتماع في مبنى وزارة الدفاع : لدينا وحدات مدربة عالية التدريب والكفاءة ومجهزة بما يلزم ويمكنها الانتشار في أي بقعة على الأراضي البيلاروسية خلال ثلاث ساعات كحد أقصى والهدف من هذا الاجتماع في وزارة الدفاع هو مناقشة استخدام طرق الرد من قبل القوات المسلحة إزاء أي خطوة عدائية ضد بيلاروس.

وأكد خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس لجنة حدود ورئيس لجنة أمن الدولة ورؤساء أجهزة الأمن والدفاع وسلطات إنفاذ القانون الأخرى على أهمية أن يكون لدى القوات المسلحة البيلاروسية والجهات والوزارات المعنية الأخرى كوزارة الداخلية سيناريوهات الرد على أي اعتداء ورصد ومتابعة كل ما يجري والرد على أي تحرك عسكري أو مخطط معاد معطيا تعليماته لرئيس الوزراء رومان جولوفتشينكو لرفد الجيش بكل ما يلزمه لصد أي اعتداء ورفع جاهزيته.

وكان لوكاشينكو حذر في تصريحات سابقة من أن حلف شمال الأطلسي الناتو يواصل بشكل منهجي تعزيز وزيادة منشآت بنيته التحتية العسكرية الهجومية على طول الحدود مع بيلاروس.