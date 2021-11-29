محافظ اللاذقية يلتقي أعضاء مجلس المحافظة

اللاذقية – مروان حويجة

التقى محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أعضاء مجلس المحافظة عن قطاع مدينة اللاذقية.

وعرض أعضاء المجلس عدداً من المواضيع الخدمية والإجراءات المطلوبة للمتابعة، منها ما يتعلق بقطاع النظافة وأعمال الصيانة للطرقات والأرصفة والحدائق وإشغالات الأرصفة، وتعزيز دور الكوادر الإدارية والفنية في مجلس المدينة لترميم النقص في بعض المديريات.

المحافظ هلال أكد حرص المحافظة على التعاون الكامل مع أعضاء المجلس لتذليل صعوبات العمل، والسعي مع الجهات الحكومية لزيادة مخصّصات المحافظة ولاسيما من مادة المازوت، بما يسهم في تسريع توزيع مازوت التدفئة على الأهالي ومخصصات المحافظة من الكهرباء وفق إمكانيات التوليد، معتبراً أن اللقاءات مع أعضاء المجلس ومن كافة القطاعات ستكون بشكل دوري لتعزيز التواصل وتقديم خدمة أفضل تنعكس إيجاباً على الخدمات والوقوف على مجمل القضايا والاحتياجات.