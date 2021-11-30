الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان ويعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بينما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً فلسطينياً في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات حي بئر أيوب في سلوان جنوب المسجد الأقصى وهدمت منزلاً.

وتتعرّض بلدة سلوان لاستهداف متواصل من الاحتلال الإسرائيلي بهدف تنفيذ مخططاته لتهويد الأقصى ومحيطه من خلال هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة وبلدتي حلحول وبيت كاحل وضاحية إسكان البلدية في الخليل وبلدتي سلواد شرق رام الله وكفر نعمة غرباً وبلدة تقوع شرق بيت لحم ومنطقة الزيتونة في بيت جالا غرباً وبلدة ميثلون جنوب جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 14 منهم.

وفي الأثناء، أصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام عشرات المستوطنين (قبر يوسف) شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكر مصدر محلي أن عشرات المستوطنين اقتحموا (قبر يوسف) بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدّى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص و33 بحالات اختناق.

وفي قطاع غزة المحاصر، جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب القطاع.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين في رفح وخان يونس جنوب القطاع ما اضطرّهم إلى مغادرة أراضيهم.

وضمن فعالياتهم الأسبوعية، طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى وكبار السن.

وأكد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم استمرار تضامنهم مع الأسرى في ظل ما يتعرّضون له من انتهاكات وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمّد بحقهم.

وطالب المشاركون بالضغط على كل الجهات والمستويات لإطلاق سراح كبار الأسرى ولاسيما شيخ الأسرى المريض فؤاد الشوبكي المعتقل منذ عام 2006 ويعاني من وضع صحي خطير وتفشّ للأمراض في كل أنحاء جسده نتيجة اعتقاله لسنوات طويلة.

دولياً، نظّم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا اليوم فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة بريتوريا لتأكيد حق الفلسطينيين في العيش بحرية وسلام.

ووفق وكالة وفا شدّد المشاركون في الفعالية التي جاءت في إطار فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على دعمهم لمواقف حكومة بلادهم الرافضة للانتهاكات والجرائم المرتكبة من “إسرائيل” بحق الفلسطينيين.

وفي كلمة سفارة فلسطين توجّه السكرتير أول بسام الحسيني بالشكر لجنوب إفريقيا حكومة وشعباً على دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه، داعياً إلى عزل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي دولياً وإقليمياً.

وفي سياق متصل، نظّمت سفارة فلسطين لدى جنوب إفريقيا بالتعاون مع وزارة خارجية جنوب إفريقيا ووزارة الثقافة والرياضة وبعض مؤسسات المجتمع المدني ومتحف جزيرة روبن ومؤسسة الأسرى القدامى الإفريقية فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت سفيرة فلسطين حنان جرار المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته والتدخل الفوري لإطلاق سراح جميع الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.