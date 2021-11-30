الهلال: المحافظة على الرفاقية والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة في سبيل تحقيق المصلحة الحزبية

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي تحيات ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب خلال لقائه الرفيق الأمين القطري وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في القطر اللبناني الشقيق، والتي تم تشكيلها حديثاً، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القائد للشؤون الحزبية ومتابعته الحثيثة وتوجيهاته الدائمة.

وأكد الهلال أهمية الجانب التنظيمي في قيام أي حزب ولذلك يجب التركيز على تطوير هذا الجانب وتدعيمه ومعالجة معطيات الواقع الحزبي التنظيمي، واستدراك حل إشكالياته استطراداً نحو الانتقال إلى ما يجب أن يكون عليه هذا الواقع لأن قيمة المسألة التنظيمية في الحزب تكمن في مدى قدرتها على الإجابة عن الأسئلة المطروحة من خلال العمل والممارسة، منوهاً إلى ضرورة أن تكون القيادة موجودة بين الجماهير وأن تسعى لجذبهم لصفوف الحزب والمحافظة على الرفاقية والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة في سبيل تحقيق المصلحة الحزبية.

وفي ختام حديثه شدد الرفيق الهلال بأن أفكار الحزب لم تكن مجرد تجريدات نظرية أو شعارات سياسية ولكنها كانت تجمع بين الفكر والعمل وتصدر عن رؤيا عامة متكاملة تتغذى بالتجارب الواقعية والتاريخية.

من جانبهم الرفيق الأمين القطري وأعضاء القيادة في القطر اللبناني وجهوا للرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد التحية مع أسمى آيات الولاء والوفاء والامتنان، منوهين بأن الحرب التي تعرضت لها كانت بسبب موقفها الداعم للقضايا العروبية وبسبب تمسكها بالثوابت والمبادئ، وقد أثبتت هذه الحرب أن الحزب لا يفاوض على مبادئه ولا يفرّط بالثوابت.

واستعرضوا الخطة التنظيمية التي وضعوها منذ تسلمهم والمتركزة على التواصل مع المنتسبين كافة لمعرفة الرقم التنظيمي الحقيقي والتركيز على هذه الكوادر ليتم تأهيلها وتدريبها وتثقيفها حزبياً، مؤكدين على السعي لإيجاد الحلول المجدية للمشكلات وتوفير الإمكانات ضمن المتاح، ومضاعفة شعورهم بأهمية مسؤولياتهم الراهنة التي تفرض عليهم تحقيق أهداف الحزب.