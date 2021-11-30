بشير بشير يثني على معرض إبداعات الشباب

يتابع مهرجان محبة قلم فعالياته في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، ومن ضمنها معرض إبداعات الشباب، الذي ضمّ مجموعة من اللوحات تظهر أنواعاً مختلفة من الخطوط وتفرعاتها “خط الثلث والديواني والكوفي والرقعة والنسخ”، استُمد بعضها من آيات القرآن الكريم “ادعوني استجب لكم” من سورة غافر، ولوحة الآية الكريمة “قل هو الله أحد” من سورة الإخلاص، ولفظ الجلالة “الله” والبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم” وغيرها، ومن أبيات الشعر مثل لوحة قصيدة الشاعر نزار قباني يا شام:

فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا

فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا؟

إضافة إلى الأقوال المأثورة، وقد أضفت لوحات الزخرفة النباتية والتشكيلية والمنمنمات التزيينية والأشكال الهندسية والإطارات المذهبة مثل لوحة الفاتحة “اهدنا الصراط المستقيم” وغيرها جمالية على المعرض، وبعضها دمج بين الخط والزخرفة والألوان الموحية وخاصة اللون الأزرق، كما في لوحة “دمشق” التي رُسمت على خلفية تراثية لمعالم دمشق المعمارية وفنونها وإيحاءات من فناء البيت العربي بأرضيته للمربعات باللونين الأبيض والأسود، كما ازدانت بتعرشات المنمنمات.

شارك بالمعرض مجموعة من طلاب الأساتذة المشرفين، ومن المشاركات من طالبات الأستاذة ريم قبطان سارة تسابحجي التي رسمت عبارة “الخط العربي موسيقا العيون” بخط كوفي نيسابوري من أنواع الخط الكوفي بالريشة بألوان الغواش الذهبي، وأبدت جمالية بتداخل أحرف العبارة.

أما محمد وليد شحادة من طلاب الأستاذ أدهم فادي الجعفري فقد رسم لوحة بخط الثلث للآية الكريمة “نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم” من سورة الحجر باللون الأسود بالحبر الصيني عيار 250م، والإطار باللون الذهبي وأغلب الخطوط كانت ديواني وكوفي، وأظهرت الفروقات الفردية التي نمّت عن مستويات متقدمة.

الفنان التشكيلي بشير بشير حضر المعرض، وفي حديثه مع “البعث” بيّن أنه مع تفعيل وتنشيط أيّ مشروع ثقافي متميز، وعلى الفنان أن يواكب مواهب الشباب ويؤازرهم بالدعم المعنوي بالأفكار والموضوعات، فكادر الشباب الموجود في الساحة التشكيلية يبشّر بمستقبل واعد، ويحتاج هذا الكادر الفني إلى متابعة واهتمام، كما أثنى على اللوحات المعروضة، فكل لوحة تحمل روحاً مختلفة.

ملده شويكاني