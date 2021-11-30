بمشاركة سورية.. دورة استثنائية لجمعية الصحة العالمية

بمشاركة سورية انطلقت اليوم أعمال الدورة الاستثنائية لجمعية الصحة العالمية في جنيف والتي تستمر حتى الأول من الشهر القادم.

ويشارك الوفد السوري الذي يترأسه وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بالحضور افتراضياً في حين يشارك نائب رئيس الوفد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالحضور شخصياً في جنيف.

وتناقش الدورة الاستثنائية عدة قضايا منها النظر في وضع اتفاقية أو صك دولي لمنظمة الصحة العالمية بشأن التأهب والاستجابة للجوائح.

يشار إلى أن جمعية الصحة العالمية انتخبت سورية في أيار الماضي بالإجماع أثناء دورتها الرابعة والسبعين لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.