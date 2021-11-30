تحديد 4 مناطق للكشف على الجرارات في حلب

حلب- البعث

أوضح مدير نقل حلب عبد الفتاح الويس أنه تمّ اعتماد أربع مناطق في ريف المحافظة لإجراء الفحص الفني للمركبات، وذلك بهدف تسهيل وتسريع إنجاز التعاملات الفنية وغيرها من الإجراءات الإدارية، واختصاراً للوقت والجهد، دون الحاجة إلى مراجعة المديرية في المدينة وتحميل المواطنين مصاريف ونفقات إضافية.

وأشار إلى أنه تمّ اختيار مناطق (دير حافر- السفيرة- نبل والزربة)، داعياً مالكي الآليات الزراعية والمركبات الثقيلة، لمراجعة الوحدات الإدارية (البلديات) في هذه المناطق وتسجيل أسمائهم ومركباتهم، علماً أن اللجان الفنية المشكلة لإجراء الفحص الفني اللازم باشرت عملها وتنجز نحو 20 إضبارة أسبوعياً.