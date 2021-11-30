خطوات سريعة لتطويق أوميكرون .. وشركات الأدوية تبدأ العمل على لقاحات معدلة 

ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم أنها تحتاج أسبوعين لاختبار فعالية اللقاحات في مواجهة متحور أوميكرون من فيروس كورونا وانها قد توافق على اللقاحات الجديدة ضد أوميكرون في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر إذا لزم الأمر.

وقال المدير التنفيذي للوكالة إيمير كوك وفق صحيفة التايمز البريطانية إنه: من غير المعروف حتى الآن ما إذا احتاج صانعو الأدوية إلى تعديل لقاحاتهم للحماية ضد أوميكرون لكن الوكالة مستعدة لهذا الاحتمال وكانت شركتا فايزر وجونسون آند جونسون أعلنتا أنهما بدأتا العمل على نسخة جديدة من لقاحهما المضاد لكورونا تستهدف المتحور أوميكرون في حال لم يكن لقاحاهما فعالين في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس.

في المقابل رجح الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا لصناعة الأدوية ستيفان بانسل ألا تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة مع سلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس بنفس قدر فعاليتها مع السلالة دلتا.

ونقلت وكالة رويترز عن بانسل قوله في تصريحات صحفية: أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري ولكن لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم توصلوا إلى أن اللقاح لن يكون فعالاً بالمستوى نفسه الذي كان فيه مع دلتا مضيفا إن العدد الكبير من التحورات على البروتين التاجي الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية يرجح أنه من الضروري إجراء تعديل على الإنتاج الحالي من اللقاحات.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية لصناعات الأدوية ألبرت بورلا أنه واثق من أن حبوب مضادات الفيروسات “باكسلوفيد” التي طورتها الشركة لعلاج المصابين بكورونا ناجعة ضد المتحور الجديد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن أوميكرون متحور مختلف بدرجة كبيرة ويحتوي على عدد مرتفع من النسخ بعضها مقلق وقد يكون مرتبطاً باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى” موضحة أن العنصر الوحيد المطمئن حتى الآن هو عدم الإبلاغ عن وفيات مرتبطة بهذا المتحور.

في حين اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المعركة ضد أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا مجزأة على مستوى العالم مشيرة إلى أن دول العالم تعاملت مع ظهور أوميكرون بطريقة مجزأة في دورة مألوفة بشكل مؤلم لتتبع الحالات الأولى وتبادل الاتهامات ومنع السفر وهو ما كان دوما يعرقل التعامل مع الجائحة.

من جهتها أعلنت الهند عن استعدادها لإرسال المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أفريقيا بشكل عاجل للمساعدة في مكافحة متحور أوميكرون وذلك بعد أن تعهدت الصين بإرسال مليار جرعة أخرى إلى القارة الأفريقية.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الهندية قولها في بيان إن حكومة الهند مستعدة لدعم الدول المتضررة في افريقيا للتعامل مع المتحور أوميكرون بما في ذلك تقديم إمدادات من اللقاحات المصنوعة محلياً مضيفة أن توفير الإمدادات سيتم من خلال آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العاليمة أو بشكل ثنائي.

وأضحت الخارجية أنها وافقت على جميع طلبات كوفاكس لتقديم إمدادات من لقاح أسترازينيكا لدول مثل مالاوي وإثيوبيا وزامبيا وغينيا وليسوتو إلى جانب تسليم جرعات من لقاح كوفاكسين محلي الصنع إلى بوتسوانا.

وأشارت الهند إلى أنها قدمت أكثر من 25 مليون جرعة من لقاحات مصنعة محلياً إلى 41 دولة أفريقية معظمها من خلال مبادرة كوفاكس العالمية لتوزيع اللقاحات.

في الأثناء، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 262 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 262.093.495، وإجمالي الوفيات 5.206.982

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 778.701 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.438.063.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ614.376 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.084.749 .

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 468.790 وإجمالي إصابات 34.580.832.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.897 وإجمالي إصابات 3.883.842.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 268.705 وإجمالي إصابات 9.436.650.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.122 وإجمالي إصابات 2.233.805

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 145.253 وإجمالي إصابات 10.245.244.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.819 وإجمالي إصابات 4.256.112.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.739 وإجمالي إصابات 5.015.790.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.711 وإجمالي إصابات 6.113.192