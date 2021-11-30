مشروع جريح الوطن يوزع معينات تسهيلية لعدد من جرحى العجز الكلي بدير الزور

ضمن خطته المستمرة لمتابعة أحوال الجرحى بمختلف المحافظات قام فريق جريح الوطن بزيارات لوجستية ضمن محافظة دير الزور لعدد من جرحى العجز الكلي الناتجة إصاباتهم عن العمليات الحربية.

وبين المشروع وفق ما نشره في صفحته على موقع فيسبوك أنه تم خلال الزيارة توزيع عدد من المعينات التسهيلية على الجرحى منها كراسي كهرباء على عدد من جرحى الشلل وهواتف ناطقة وعصا بيضاء على الجرحى فاقدي البصر.

وقام فريق المشروع بتدريب الجرحى المستفيدين من التوزيع على كيفية التعامل مع هذه المعينات التسهيلية واستخدامها لتحقيق الأثر المرجو منها وتعزيز اعتمادهم على ذاتهم وتسهيل تعاملاتهم اليومية.

وتضمنت زيارة فريق المشروع الاطلاع على واقع المشاريع الإنتاجية التي تم منحها سابقاً لعدد من جرحى العجز الكلي في المحافظة ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه الجرحى المستفيدين منها بهدف الاستمرار في إنجاح مشاريعهم وتأمين مصدر دخل مستقل لهم ولأسرهم.