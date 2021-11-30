مناهج سياحية جديدة للمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية

دمشق- محسن عبود

بيّن فادي نظام مدير الشؤون التعليمية في وزارة السياحة أن الوزارة قامت بتطوير وتحديث المناهج الخاصة بالمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية، حيث تمّ تأليف وإعداد وطباعة /14/ مقرراً جديداً ستدرّس لأول مرة للسنتين الأولى والثانية للعام الدراسي 2020/2021 وقد شارك بإعدادها وتأليفها نخبة من الأساتذة المختصين من أكاديميين وأصحاب فعاليات سياحية (مكاتب سياحة، فنادق، مطاعم، محاسبين، مدرسين) وأساتذة من كليات الإعلام والسياحة والآثار، كما تمّ تطوير وتحديث وطباعة المناهج للثانويات المهنية الفندقية (المواد التخصصية)، وهذه المناهج ترتكز على التعليم عبر الكفاءات والمهارات والبالغة /22/ مقرراً في الصفوف: الأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي المهني والفندقي.

وأكد نظام أن هذه المناهج ستشكّل نقلة نوعية في تخريج كوادر بشرية كفوءة لما تتضمنه من محتويات غنية وشاملة وتدريسها بأساليب جديدة تعتمد المادة الفيلمية والصورة الحية لتلبي سوق العمل، لافتاً إلى تزويد المعاهد والمدارس بالتجهيزات والمعدات الصناعية وأدوات المطعم والمطبخ وبرامج التفاعل البصري.

ولفت نظام إلى أن الوزارة أقامت دورة تدريبية للمدرّسين والمختصين على المناهج الجديدة، وقد تمّ تطوير هذه المناهج وطباعتها وفق المعايير الدولية حيث المحتوى العلمي المطوّر بكفاءة ومهنية لرفع كفاءات الطلاب وتحسين مستوى أدائهم، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات السياحية، مؤكداً أن الوزارة مع مديرياتها تعمل من خلال خطة وضعتها للنهوض بالعملية التعليمية والتدريبية بما يعزّز النهوض بقطاع السياحة في جميع مفاصله للوصول إلى سياحة تكون داعمة أساسية وحقيقية للاقتصاد الوطني وللخزينة العامة للدولة.