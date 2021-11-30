من بيت التجار.. “السالم” يدعو رجال الأعمال السوريين والإيرانيين للبدء بالاستثمار “عالمضمون”

دمشق – ريم ربيع

حلت الأفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي وآليات معالجة عثرات التبادل التجاري في مقدمة القضايا التي ناقشها الوفد الإيراني برئاسة وزير التجارة والصناعة والمناجم الإيراني سيد رضا فاطمي أمين، خلال اجتماعه في غرفة تجارة دمشق مع وزير التجارة عمرو سالم وأعضاء الغرفة وبحضور السفير الإيراني في دمشق، حيث تبادل الطرفان -الواقعان تحت الحصار والعقوبات- خبراتهما وتجاربهما في هذا المجال لفتح بوابة جديدة إلى علاقة اقتصادية متينة تتجاوز البلدين لتشمل بلداناً مجاورة وفق ما صرح به وزير التجارة الإيراني.

وزير التجارة وحماية المستهلك عمرو سالم دعا رجال الأعمال من كلا البلدين للاستفادة مما وصفه بالديناميكية الكبيرة الموجودة لدى الجانب الإيراني، والرغبة الصادقة بتحقيق تقدم هام على أرض الواقع، حيث طُرح خلال الاجتماعات المتعاقبة الكثير من الأفكار العملية والقابلة للتطبيق من شأنها إزالة عقبات تسديد المبالغ، وتسهيل التبادل التجاري وتنشيط العلاقات، مخاطباً رجال الأعمال: ” بناء على ما لمسته استطيع القول بكل ثقة أنه يمكنكم البدء بعقد صفقات واستثمارات ناجحة، حيث سيذلل الطرفين كل الصعوبات التي تعترضكم”.

رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام أمل بأن يتعاظم النشاط التجاري ليعكس عمق العلاقات، وأن يتم ايجاد أنظمة قانونية خاصة لإقامة شركات مشتركة، وبيّن اللحام أن اللقاءات التي تمت خلال يومين هي نقطة انطلاق لتبادل الخدمات والسلع والاستثمارات لتكوين تحالف اقتصادي استراتيجي يخدم مجتمع الأعمال، فالمنتجات السورية مطلوبة بالسوق الإيرانية، كما تحتاج السوق المحلية للبضائع الإيرانية وإقامة معامل ومصانع مشتركة.

بدوره أكد وزير التجارة والصناعة والمناجم الإيراني سيد رضا فاطمي أمين على الرغبة بتنمية العلاقات الاقتصادية، حيث يمكن لإيران تقديم الخبرات والمساعدة في التغلب على العقوبات، بما يخدم النشاط الاقتصادي بين البلدين، فمع الرغبة بدعم الصادرات السورية، ترى الجمهورية الإسلامية أيضاً أن بإمكان سورية المساعدة بوصول المنتجات الإيرانية إلى باقي الدول.

فيما أشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمناجم الإيراني غلام حسين شافعي إلى نتائج جيدة أفضت إليها المشاورات خلال اليومين الماضيين، فبالإمكان اليوم القيام بقفزة كبيرة لتنمية العلاقات بين البلدين، إذ اتفقت غرفتي التجارة على زيارات وفود اقتصادية لتتمة المشاورات وإطلاق خطوة جديدة في العلاقات الثنائية.