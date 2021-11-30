مهرجان حمص المسرحي يفتتح دورته الرابعة والعشرين

حمص- البعث

انطلقت أمس الاثنين فعاليات مهرجان حمص المسرحي الرابع والعشرين الذي يقيمه فرع حمص لنقابة الفنانين بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا في الفترة ما بين 29 – 11 و5 – 12 على مسرح قصر الثقافة.

وأكد أمين رومية نقيب الفنانين في حمص في كلمة ترحيبية أهمية الحركة المسرحية في حمص التي تعيش حالة تجدّد وتطور مستمرين، وأشار إلى أهمية العروض المشاركة في المهرجان التي خضعت نصوصها للجنة القراءة والمشاهدة التي تعتمد قواعد وأسساً فنية دقيقة، حيث اختارت خمسة عروض للمشاركة تعكس تنوع التجارب المسرحية وتجسّد الكثير من القضايا المجتمعية والمهنية والفكرية، وأهدى افتتاح المهرجان بنسخته الحالية إلى أرواح الفنانين الراحلين زهير رمضان ومحمد بري العواني وأحمد منصور.

بدوره عزف الموسيقي هادي بقدونس نائب نقيب الفنانين السوريين مقطوعة موسيقية رثائية على آلة الكمان أهداها لروح نقيب الفنانين الراحل، وأعقب ذلك عرض فيلم قصير يتناول سيرة حياة الفنان الراحل محمد بري العواني وعطاءاته الفنية والإبداعية التي ترك فيها بصمة راسخة تشهد عليها منابر الفن والثقافة في المدينة.

عرضُ الافتتاح كان بعنوان “نساء لوركا” من تأليف الإسباني غارثيا لوركا، إعداد وإخراج حسين ناصر، تمثيل “مثال جمول، يارا رضوان، لمى شحادة، إليسار إسبر، سلام خضر، علاء طيبة، ستيفان برشيني، جورج حايك”، يتناول العرض توليفة تجميع عدد من شخصيات لوركا الرئيسية في مسرحيات ثلاث هي “بيت برناردا ألبا” و”عرس الدم” و”روزيتا العانس”، وفيه يسلّط الضوء على واقع المرأة في إسبانيا ثلاثينات القرن الماضي من تسلّط وقهر، مع ما يقابله من ردود أفعال تميل نحو التمرد والجموح والانعتاق من أسر الأسرة والعائلة التقليدي، ورغبة هؤلاء النسوة في الحرية.