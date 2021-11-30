هدوء حذر في مأرب… وتحالف العدوان السعودي يجدد خرقه اتفاق الحديدة

أفاد مصدر عسكري يمني، في الساحل الغربي، رصد 74 خرقاً جديداً لقوات تحالف العدوان السعودي جنوب الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقصفت القوات المتعددة للتحالف مناطق سيطرة الجيش واللجان جنوب الحُدَيْدَة بـ197 قذيفة مدفعية.

وشملت خروقات العدوان السعودي لاتفاق الحُدَيْدَة استحداث تحصينات قتالية في منطقة الجَبْلِية بمديرية التُّحَيْتا، وتزامنت الخروقات المتعددة مع تحليق 14 طائرة حربية و15 طائرة تجسسية في أجواء مديريات حَيْس والتُّحَيْتا والجَرَّاحي وبيت الفَقيه جنوب الحُدَيْدَة .

وشنت مقاتلات التحالف السعودي 15 غارة جوية على مناطق متفرقة في مأرب وتعز وصعدة وحجة اليمنية، حيث استهدفت الطائرات بغارة جوية مديرية حرض بحجة غرب اليمن ، كما استهدفت مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن بـ6 غارات جوية، و 4 غارات جوية على مديرية صرواح غربي المحافظة ، وغارة جوية على مديرية باقم الحدودية بصعدة شمال اليمن ، وطال القصف الجوي منطقة البَرْح بمديرية مقبنة بتعز جنوب غرب اليمن بـ3 غارات جوية .

في الإطار الميداني، أكَّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، خلال لقائه “هيئة رفع المظالم” امس الإثنين، أن “مأرب، في مديرياتها الـ14، عادت عملياً إلى حضن الوطن، ولم يتبقَّ سوى أقل من مديريتين”.

وقال مصدر ميداني إن “هدوء حذر تشهده مجمل جبهات القتال في مأرب شمالي شرق اليمن خلال الساعات الماضية”. وأضاف أن “التحشيد متواصل من طرفي المواجهات بمحيط مدينة مأرب من الناحية الغربية والجنوبية”.