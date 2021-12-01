احتراق شاحنتين لقوات الاحتلال الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة

انفجرت عبوة ناسفة برتل شاحنات تحمل مواد لوجستية لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة المالكية بريف الحسكة ما أدى إلى احتراق اثنتين منها.

وذكرت مصادر محلية أن “شاحنتين تحملان مواد لوجستية لدعم قواعد الاحتلال الأمريكي احترقتا نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب من معبر سيمالكا غير الشرعي في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي”.

ولفتت المصادر إلى أنه لم يعرف إذا وقعت خسائر بشرية في صفوف قوات الاحتلال نتيجة للطوق الأمني الذي فرضته في منطقة الحادثة.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي استهدف قصف بعدة قذائف صاروخية قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بريف الحسكة.

في سياق متصل، اقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية على اختطاف ثلاثة مدنيين بينهم امرأة في قرية الحويجة بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومجموعة من إرهابيي ما يسمى الشرطة العسكرية داهمت منازل أهالي قرية الحويجة في محيط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي واختطفت رجلاً ووالده وزوجته واقتادتهم إلى أحد مقرات مرتزقتها في مدينة تل أبيض.

وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته وفي إطار عدوانها على الأراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض وقرى في محيطها في الثالث عشر من تشرين الأول عام 2019 بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من الأهالي.

إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة الباب

إلى ذلك، أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت في محيط مدينة الباب الريف الشمالي الشرقي ما أسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع اضرار مادية بالممتلكات.

واستشهد طفلان أمس الأول بانفجار قنبلة في قرية الحلونجي بريف حلب الشمالي التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.