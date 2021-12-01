الوفد الإيراني في المفاوضات النووية : لا تراجع عن المطالب المحقة

أكد الوفد الإيراني إلى مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي أولوية إلغاء الحظر المفروض على إيران خلال هذه المباحثات ووفقاً لما نقله التلفزيون الإيراني اليوم عن مصادر مقربة من الوفد فإنه لن يتراجع أو يتنازل عن المطالب المحقة لإيران أمام جداول زمنية أو مهل غير واقعية مشددة على أنه على الإدارة الأميركية الحالية أن تبادر إلى إلغاء الحظر باعتبارها الطرف الذي انسحب من الاتفاق النووي. وأوضحت المصادر أن هناك أطرافاً لا تريد لهذه المحادثات أن تكون مثمرة وتسعى إلى إنهائها بشكل مبكر وإلقاء اللوم على الجانب الايراني.

من جهتها نفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” تصريحات أوروبية حول الانتهاء من نحو 80% من مسودة الاتفاق النووي مع إيران في فيينا.

وفي تقرير لها أوضحت الوكالة أن المباحثات النووية بين إيران ودول 4 + 1 تجري في فيينا بينما تحاول بعض الأطراف المفاوضة إلى جانب الولايات المتحدة التأثير سلبا على سير عملية التفاوض مؤكدة نقلا عن مصادر مطلعة مقربة من فريق التفاوض الإيراني نفيها لهذه الأخبار لافتة إلى أن هذه التصريحات غير مدعومة بالحقائق ولا يزال هناك طريق أمام الأطراف لحل القضايا العالقة.

واعتبرت الوكالة أن الإنتاج الخبري للدبلوماسيين والإعلام الغربي يهدف إلى خلق أجواء إعلامية داخل إيران لإلقاء اللوم على الطرف الإيراني في حال لم يتوصل الأطراف إلى الاتفاق مشيرة إلى أن البعض يرى أن هذه الطريقة تهدف إلى زيادة الضغط على الفريق الإيراني للتراجع عن مطلبه الأساسي وهو رفع العقوبات الظالمة كي يضطر الفريق إلى الانصياع لمطالب بعض الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة.

في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن فصل الأخلاق عن السياسة، أدى إلى ظهور الرؤوس النووية في العالم، وجاء ذلك في أثناء جلسة مشتركة للحكومة والبرلمان بحضور الرئيس الإيراني.

هذا وقد تمحور معظم كلام الرئيس الإيراني حول الملفات والقضايا الداخلية في البلاد.

في حين، أوضح رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف قائلا: “نأمل برفع العقوبات من خلال مفاوضات تراعي كرامة الشعب، واتفاق جيد”.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان، نظام الدين موسوي، قائلا: “الجلسة ركزت على الاقتصاد والشؤون الداخلية..لا نربط القضايا الاقتصادية والمعيشية للشعب بالمفاوضات” في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني. وتابع: “موضوع المفاوضات سوف تتم مناقشته في اجتماعات منفصلة”.