الحسكة دون مياه لليوم السابع على التوالي… والسبب الاحتلال التركي ومرتزقته

لليوم السابع على التوالي يستمر قطع المياه عن مدينة الحسكة جراء تعديات على خطوط التوتر الكهربائي المغذية لمحطة مياه علوك من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

وأكد مصدر في المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة استمرار التعديات على خطوط التوتر الكهربائي المغذية للمحطة ما يؤدي إلى زيادة الحمولات على خط التوتر وفصل التيار الكهربائي عن المحطة مشيراً إلى استمرار الجهود الحكومية لإعادة تشغيل محطة مياه علوك.

ويتعمد المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين استغلال التيار الكهربائي المخصص لمحطة مياه علوك لمصالهم في الأراضي التي سلبوها من الأهالي الأمر الذي يؤثر على عمل المحطة وعدم استقرار تشغيلها بشكل مستمر جراء الفصل المتكرر بسبب الحمولات الزائدة.

إلى ذلك تستمر المؤسسة العامة لمياه الشرب بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من المنظمات الإنسانية بتأمين احتياجات الأهالي في مدينة الحسكة من مياه الشرب عبر تعبئة خزانات المياه المنتشرة في الشوارع والحدائق بشكل مستمر.