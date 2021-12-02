الطروحات الواقعية تغلف مؤتمر القوة البدنية

شهد المؤتمر السنوي لاتحاد القوة البدنية الذي عقد ظهر اليوم مداخلات واقعية تدل على حرص الكوادر على بلوغ الهدف المنشود في لعبة تملك إنجازات متميزة رغم كثرة الصعوبات وقلة الدعم وندرة التجهيزات.

رئيس اتحاد اللعبة زياد محمد بين ل ” البعث” أن الهدف الذي وضعه الاتحاد منذ تأسيسه قبل أشهر قليلة هو إيجاد أرضية مناسبة للانطلاق باللعبة نحو العالمية التي لا تبدو بعيدة بالنظر إلى وجود أبطال وبطلات على المستوى القاري.

وأشار محمد إلى أن المؤتمر كان غنيا بالطروحات التي كان أغلبها محقا لكنها تحتاج إلى أمور لوجستية قابلة التحقيق في الفترة القادمة بالتعاون مع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي.

ونوه محمد بأن الفترة التأسيسية للاتحاد قد انتهت وبات الجهد حاليا منصبا على المشاركات الخارجية التي أمل زيادتها خلال العام المقبل.

يذكر أن أبرز المقترحات تمحورت حول توفير صالة خاصة باللعبة مناسبة انشائيا وضمنها أدوات ومستلزمات بمواصفات عالمية، إضافة لتخصيص رواتب وأجور لمدربي المنتخب الوطني ورفع قيمة إذن السفر خلال بطولات الجمهورية وإقامة معسكرات مستمرة ، كما تم الكشف عن إقامة دورة دولية بمشاركة عدة دول خلال العام المقبل في دمشق.

” البعث”