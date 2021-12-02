الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها في 10 سنوات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني الماضي لتظل عند أعلى مستوياتها في عشر سنوات متأثرة بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم أن مؤشر أسعار الغذاء الذي يتتبع الأسعار العالمية لأكثر السلع الغذائية تداولاً في العالم سجل 134.4 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 132.8 نقطة في تشرين الأول.

وقراءة تشرين الثاني هي الأعلى على المؤشر منذ حزيران 2011 حيث ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 27.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بحدة العام الماضي بسبب انتكاسات المحاصيل وارتفاع الطلب وارتفع مؤشر أسعار الحبوب 3.1 بالمئة في تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق وزاد 23.3 بالمئة على أساس سنوي إذ سجلت أسعار القمح أعلى مستوياتها منذ أيار 2011.

وأوضحت الفاو أن أسعار القمح تدعمت بمخاوف بشأن أمطار في غير موسمها في أستراليا وعدم التيقن بشأن تغييرات محتملة في إجراءات التصدير في روسيا.

وسجل مؤشر منتجات الألبان أعلى زيادة شهرية فارتفع 3.4 بالمئة عن الشهر السابق وقالت الفاو إن مؤشر أسعار السكر ارتفع 1.4 بالمئة على أساس شهري و40 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت المنظمة إلى أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر الرابع على التوالي فنزل 0.9 بالمئة على أساس شهري وهبطت أسعار الزيوت النباتية 0.3بالمئة عن الشهر السابق.