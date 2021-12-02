المكتب التنفيذي بالقنيطرة يخالف قرار “حماية المستهلك”

القنيطرة- محمد غالب حسين

خالف المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق بتعرفة النقل من كراج السومرية إلى خان أرنبة على متن بولمانات إحدى شركات النقل الخاصة، إذ حدد المكتب التنفيذي التعرفة بـ 2000 ليرة، علماً أن وزارة “حماية المستهلك” حددتها بـ 900 ليرة.

هذا الإجراء شكّل صدمة عند المواطنين، لاسيما أن المكتب التنفيذي من المفروض أن يأتي في صف المواطن كونه منتخباً من المواطنين، ولدى الاستفسار من أعضاء المكتب عن سبب هذا القرار تبيّن أن موافقتهم جاءت من دون معرفة ودراسة فعلية للخط المذكور.

مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة حمدي العلي حاول إقناعنا بقانونية القرار، مشيراً إلى أنه سيتابع الموضوع بالوزارة، ويخبرنا بالمعلومة المؤكدة عن هكذا قرار.