انضمام أكثر من 10 آلاف شخص إلى عملية التسوية في دير الزور منذ انطلاقها

سوّت الجهات المعنية أوضاع نحو 10 آلاف شخص في دير الزور في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة منذ انطلاقها في الرابع عشر من الشهر الماضي وسط استمرار توافد المطلوبين إلى مركز التسوية في الميادين بالريف الجنوبي الشرقي.

وتوافد “المئات من أبناء المحافظة اليوم إلى مركز التسوية في مدينة الميادين لتسوية أوضاعهم ضمن إجراءات ميسرة وسهلة تمهيداً لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والتحاق الفارين منهم بصفوف الجيش العربي السوري”.

وشهد مركز التسوية في الميادين خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيرا في ظل الاستحسان الكبير من قبل المراجعين للإجراءات المبسطة ما يعكس الارتياح الكبير لدى الأهالي للتسوية الشاملة التي طرحتها الدولة في المحافظة لترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وانطلقت عملية التسوية الشاملة في دير الزور في الرابع عشر من الشهر الفائت في مدينة دير الزور وتشمل المطلوبين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الالزامية والاحتياطية وهي مستمرة في مدينة الميادين.