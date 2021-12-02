على ذمة “مدير المياه”: حل مشكلة الضخ بريف دمشق قريباً

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

وعد مدير عام مؤسسة المياه بدمشق وريفها سامر الهاشمي بحل نهائي لمشكلة ضخ المياه والتغذية الكهربائية بداية العام القادم من خلال تزويد المضخات من مخارج معفاة من التقنين، علماً أن المؤسسة تتجه نحو تنفيذ خطة مبرمجة لاستمرار التغذية الكهربائية لمحطات ومضخات المياه، وتأمين مخارج إضافية، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء، على حد قوله.

وأوضح الهاشمي أن شركة كهرباء ريف دمشق أنهت مؤخراً إعادة تأهيل مخرج 20 ك.ف المنبسط من محطة تحويل خان الشيح الذي يضمن استمرار التغذية الكهربائية على مدار 24 ساعة لمضخات آبار الريمة في محافظة ريف دمشق التي تؤمن المياه لمناطق: قطنا، عرطوز، جديدة عرطوز، صحنايا، معضمية الشام، لافتاً إلى إصلاحات ومشاريع صيانة استمرت على مدار شهرين أجرتها شركة الكهرباء لمكونات الخط على طول 13 كم موزعة بين هوائي وأرضي، حيث شملت الأعمال مد الكابلات والأمراس، وتركيب العوازل بعد تأمين المواد اللازمة، رغم صعوبة العمل بسبب وعورة المنطقة الجبلية.