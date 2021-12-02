معرض لمنتجات نزلاء سجن حمص 

حمص – صديق محمد

ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية، أقيم في سجن حمص المركزي معرض فني من صنع نزلاء السجن وحفل فني بحضور محافظ حمص المهندس بسام بارسيك وقائد شرطة حمص اللواء عبدو كرم، وتضمن المعرض مشغولات يدوية وأعمالا فنية مع قسم للكتب الثقافية .

وأشار قائد الشرطة أن المعرض تظاهرة سنوية في سجن حمص المركزي ويأتي هذا العام ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية، وهو رسالة هامة للنزلاء بتعزيز تواصلهم مع المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة، موضحاً أن هذه الفعاليات والمعارض تشكل فرصة لدعم النزلاء وتمكينهم بمهن تحقق الفائدة لهم ويكونوا فاعلين بالمجتمع بعد خروجهم من السجن الذي له دور اصلاحي هام .