العدد المثالي المسموح به يومياً من أكواب القهوة

في حين أن هناك إجماعاً عاماً على أن شرب القهوة في وقت متأخر جداً من اليوم قد يمثل مشكلة، فليس هناك توجيهات واضحة حول المقدار الذي يجب ألا نتجاوزه بشكل عام، من هذا المشروب الشائع.

وكشفت أخصائية التغذية، الدكتورة فرانكي فيليبس، عن العدد المثالي من الأكواب التي يجب أن نهدف إليها لتحسين الفوائد الصحية للقهوة، وتقول: “إن شرب كميات معتدلة من القهوة، أي نحو ثلاثة إلى خمسة فناجين يومياً، مرتبط باستمرار بنظام غذائي ونمط حياة صحيين”.

وأظهرت الدراسات أدلة واعدة على أن شرب القهوة قد يجلب بعض الفوائد الصحية مثل تقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك تقليل التعب وزيادة الانتباه والأداء العقلي والطاقة واليقظة وحتى تحسين بعض الجوانب من الأداء الرياضي.